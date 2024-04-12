هل يلتزم العامل بإخطار هيئة التأمينات حال التحاقه بالعمل؟.. اعرف التفاصيل

كتب مدحت وهبة

نشرت الهيئة القومية للتأمين الاجتماعى بأن يلتزم العامل عند التحاقه بعمل فى القطاع الخاص بضرورة إخطار الهيئة على النموذج رقم 1 المرفق باللائحة التنفيذية خلال ثلاثة أشهر من تاريخ تسلمه العمل وذلك منعًا للتهرب التأمينى.



يتقدم العامل بنموذج رقم 1 من أصل وصورتين إلى مكتب الهيئة الذى يقع فى دائرته محل عمله خلال ثلاثة أشهر من تاريخ تسلمه العمل مرفق به المستندات الآتية:



صورة المستند الدال على تاريخ الميلاد مميكن.

صورة من عقد العمل إن وجد.

إقرار استلام العمل إن وجد.

يتقدم باستمارة س1 والمرفقات السابقة إلى قسم المعلومات بمكتب التأمينات الذى يقع فى دائرته محل نشاط صاحب العمل

يقوم المكتب بعد التأكد من جدية الالتحاق بواسطة مفتش الهيئة بإدراج العامل ضمن عمال المنشأة.