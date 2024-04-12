مصرع مسن إثر حريق داخل شقة سكنية فى السلام

كتب عبد الرحمن سيد

لقى مسن مصرعه بعد نشوب حريق داخل شقة سكنية في مدينة السلام وانتقلت سيارات الإطفاء إلى المكان، وتمكن رجال الحماية المدنية من السيطرة على الحريق وتم نقل المتوفى إلى المستشفى.

تلقت غرفة عمليات شرطة النجدة، بلاغا يفيد بنشوب حريق داخل شقة سكنية فى السلام، وتم الدفع بـ 3 سيارات إطفاء لمكان الحريق، وفرض كوردون أمنى بمحيط الحريق لمحاصرته ومنع امتداده وتمت السيطرة عليه.

وتبين من المعاينة لموقع الحريق ، وفاة مسن بعدما حاصرته النيران داخل وتوفى فى الحال وتم انتداب المعمل الجنائي لإجراء المعاينة اللازمة حول الحريق، فيما يقوم رجال المباحث بمناقشة شهود العيان وتفريغ كاميرات المراقبة للوقوف على ملابسات الواقعة.