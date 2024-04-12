مصرع سيدة غرقا أثناء محاولتها إنقاذ ابنها عقب سقوطه فى ترعة بسوهاج

سوهاج محمود مقبول

استقبل مستشفى دار السلام المركزى جنوب شرقى محافظة سوهاج، ربة منزل تبلغ من العمر 32 سنة مصرعها غرقا بإحدى الترع بدائرة المركز وذلك أثناء محاولتها إنقاذ نجلها من الغرق حال سقوطه بالترعة، تم انتشال الجثة والطفل بحالة صحية جيدة.

ترجع الواقعة عقب تلقى اللواء محمد عبدالمنعم شرباش مساعد الوزير مدير أمن سوهاج بلاغا من مساعده لفرقة الشرق يفيد بوفاة ربة منزل غرقا بإحدى الترع دائرة مركز دار السلام، وتم التحفظ على الجثة بمشرحة مستشفى دار السلام تحت تصرف النيابة العامة.

وبالفحص تبين من خلال التحريات التى أشرف عليها اللواء مدير إدارة المباحث الجنائية وقادها العميد رئيس مباحث المديرية وضباط وحدة مباحث مركز شرطة دار السلام بغرق المدعوة حنان ف ا ح 31 سنة ربة منزل ومقيمه بذات دائرة المركز وتم انتشالها تبين عدم وجود إصابات ظاهرية بها وتم نقل الجثمان لمشرحة مستشفى دار السلام المركزى.

وبسؤال شقيقها المدعو عبد العزيز ف ا ح 38 سنة سائق ومقيم بذات الناحية بأنه أثناء لهو نجل المذكورة الطفل محمود س ع ا 7 سنوات ومقيم بذات الناحية على حافة الترعة المشار إليها انزلقت قدماه وسقط بها وحال مشاهدة والدته لـه قامت بالنزول خلفه لإنقاذه إلا أنها ولعدم إجادتها السباحة جرفها التيار وتوفيت غرقاً وتم انتشالها وطفلها المذكور فـى حالة صحية جيدة ولم يتهم أحداً بالتسبب فـى ذلك، ونفى الشبهة الجنائية.

بتوقيع الكشف الطبى على الجثة بمعرفة مفتش الصحة أفاد بأن سبب الوفاة "إسفكسيا الغرق" تم تحرير محضرا بالواقعة وتم العرض على النيابة العامة التى تولت التحقيق فى الواقعة.

