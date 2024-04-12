مشروع إنشاء الألواح الخشبية متوسطة الكثافة بالبحيرة..أهم المعلومات

كتبت - مروة الغول

يعمل مشروع إنشاء الألواح الخشبية متوسطة الكثافة (MDF) بالبحيرة علي تعظيم الاستفادة من المخلفات الزراعية متمثلة في قش الأرز واستخدامه كمادة خام رئيسية لإنتاج منتج ذو قيمة مضافة مرتفعة مثل الألواح الخشبية متوسطة الكثافة.

كما سيقوم بسد جانب كبير من الاحتياجات المحلية وإحلال نسبة كبيرة من الواردات من هذا المنتج وتوفير النقد الأجنبى ووضع مصر على خريطة المنافسة العالمية في تصنيع أخشاب.

وفيما يلى أهم المعلومات، وكانت كالتالى:

- يهدف المشروع إلى إنتاج 205 ألف متر3 سنويا من الألواح الخشبية متوسطة الكثافة MDF)).

‐ اعتمادا على 245ألف طن سنوياً من قش الأرز المصرى كمادة خام.

‐ لتلبية جزء من احتياجات السوق المحلى.

‐ بالإضافة إلى المساهمة في الحد من التلوث البيئي الناتج عن حرق قش الأرز .

‐ تبلغ التكلفة الاستثمارية للمشروع 351 مليون يورو .

