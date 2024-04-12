لو عندك حضانة اعرف 6 أفكار جديدة تجعلها صديقة للبيئة

كتبت منال العيسوي

الحضانات الخضراء منهجية جديدة تسعى الدولة إلى تطبيقها للحفاظ على البيئة، والتوعية ونشر الثقافة بأن تكون الأماكن والأطفال أصدقاء للبيئة منذ الصغر.

خلال هذا التقرير يتم تقدم عدد من الأفكار الجديدة التى حددها بعض المتخصصين لمساعدة الحضانات على أن تصبح حضانات خضراء صديقة للبيئة.



أولا المساحات الخضراء المساحات الخضراء فى الحضانة تعد أهم الأفكار التى تعكس وجود اهتمام بيئى وصحى بالطفل تظهر منذ الوهلة الأولى، ‏ولا بد من تخصيص قطعة أرض فى فناء كل حضانة من أجل تعلم الأطفال الزراعة وأنواع النباتات والخضراوات، باعتبارها مصدر للغذاء.

ثانيا الغذاء الصحى هناك بعض الحضانات تقدم وجبات للأطفال، فإذا كانت هذه الحضانة تحرص على الاهتمام بالبيئة، عليها أن تقدم وجبات تغذية خالية من اللحوم، ومليئة بالخضراوات وتشجيع الأطفال على تناول الوجبات الصحية، من أجل تخفيض الاستهلاك للحوم للحفاظ على الكوكب، واتباع الطرق الغذائية الصحية، وتقليل حجم الهادر من الغذاء.

ثالثا منع استخدام البلاستيك

الحضانات الخضراء لا بد أن تشجع الأطفال على عدم استخدام المواد البلاستيكية بالتدريج، لزيادة التوعية العملية بقضية التلوث البلاستيكى، وتشجيعهم على استخدام زجاجات مياه صحية بعيدة عن العبوات العادية.



رابعا الزى المدرسى والكتب كل حضانة لها زى خاص بها، وفيها عدد من المراحل التعليمية، وتشجيع الطلاب على إمكانية تبادل الزى المدرسى من عام لآخر وأيضا الكتب الدراسية.



خامسا استخدام الدراجات ‏الحضانة الخضراء تشجيع الأطفال على السير وتعليم ركوب الدراجة من وإلى المدرسة، وتخصيص مكان للدراجات.