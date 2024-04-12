لبنان: تخصيص اليوم للصلاة من أجل السلام

إيمان حنا

دعت الأمانة العامة للمدارس الكاثوليكية فى لبنان إلى إغلاق المدارس، اليوم الجمعة، واعتباره يوم صلاة من أجل سلام لبنان ووحدة أراضيه، وقالت في بيان لها "إن الأمانة العامة إذ تلتزم تعاليم قداسة البابا فرنسيس الداعية الى صون كرامة الإنسان فوق كل زمان ومكان وحقه بالحياة الكريمة، تدين بشدة عمليات القتل وانتهاك كرامة الإنسان الحاصلة أينما كان، كما وتندد بحالة الانفلات الأمني في لبنان".

ودعت الدولة وأجهزتها الأمنية الى تحمل مسؤولياتها الوطنية ببسط الأمن والاستقرار في ربوع الوطن، لكي تستطيع مدارسها المنتشرة على مساحة الوطن استكمال رسالتها التربوية الجامعة الملقاة على عاتقها والهادفة الى بناء مواطن لبنانيّ منفتح ومسالم ومحب لأخيه الإنسان".

وتابعت: "لذلك وانطلاقاً من منطق السلام والمحبة والأخوة الإنسانية الذي تدعو اليه أعياد الفصح المجيد والفطر السعيد، تدعو الأمانة العامة للمدارس الكاثوليكية الى اعتبار يوم غد الجمعة يوم صلاة من أجل خلاص لبنان والى إقفال مدارسها في هذا النهار على كلّ الأراضي اللبنانية".

يأتى هذا فى الوقت الذى يشهد الجنوب اللبنانى تصعيدا فى المواجهات بين إسرائيل وحزب الله، كان آخرها غارتان إسرائيليتان استهدفتا محيطي بلدتي يارين والخيام جنوبي لبنان، كما ألقى الطيران الإسرائيلى، بالونات حرارية على مناطق فى الجنوب الللبنانى، وفق موقع "لبنان 24"، كما خرقت طائرات الـ"ام كا" الهدوء الحذر الذى سُجل جنوبًا في الصباح الباكر، بعد سلسلة عمليات قامت بها قوات العدو من خلال استهداف نقاط في القرى الحدودية.