لافروف: دعوات الغرب لإصدار إنذار جماعى ضد روسيا تقوض فرص نجاح مؤتمر سويسرا

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أكد وزير الخارجية الروسى سيرجى لافروف، اليوم الجمعة، أن دعوات الغرب العلنية لإصدار "إنذار جماعى ضد روسيا" تقوض أى فرصة لنجاح مؤتمر سويسرا حول أوكرانيا.



وقال لافروف - فى مؤتمر صحفى أعقب اجتماع مجلس وزراء خارجية رابطة الدول المستقلة فى مينسك - "إنهم (السويسريون) لا يعتزمون دعوتنا. لقد ذكروا بصراحة أنه من الضرورى إصدار إنذار جماعى رسمى ضد روسيا. وهذا ببساطة يدمر أى فرصة لنجاح هذه المبادرة السويسرية".. بحسب ما أوردته وكالة أنباء "تاس" الروسية.



وأشار كبير الدبلوماسيين الروس إلى أن عقد مؤتمر حول أوكرانيا فى سويسرا هو بمثابة "الطريق نحو اللامكان"، موضحًا أن موسكو لا ترى أن الغرب مستعد بصدق للدخول فى مفاوضات عادلة مع روسيا.



يُذكر أن الرئيسة السويسرية فيولا أمهيرد أعلنت سابقًا أن بلادها ستستضيف مؤتمرًا حول ما يسمى "صيغة السلام" الأوكرانية فى يونيو المقبل.



وأكدت السفارة الروسية أن "السلطات السويسرية لم ترسل لروسيا دعوة لحضور المؤتمر".



كما صرح المتحدث باسم "الكرملين" دميترى بيسكوف بأن أى محادثات بشأن أوكرانيا بدون روسيا لا معنى لها، وهى فى الواقع "عملية تفاوض بلا هدف".