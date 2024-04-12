كوريا الجنوبية تخطط لاتخاذ إجراءات صارمة ضد المهاجرين غير الشرعيين حتى نهاية يونيو

أ ش أ

أعلنت وزارة العدل الكورية الجنوبية اليوم الجمعة أن الحكومة ستتخذ إجراءات صارمة ضد الأجانب المقيمين بشكل غير قانوني ابتداء من الأسبوع المقبل وحتى نهاية يونيو، خاصة المتورطين في جرائم المخدرات وغيرها من الجرائم.



وقالت الوزارة - في بيان أوردته وكالة الأنباء الكورية الجنوبية (يونهاب) - "سنشن حملة صارمة ضد جرائم الأجانب التي تهدد سلامة شعبنا، والأعمال التي تضر بمعيشة الناس وتسهل الإقامة غير القانونية، وسنتخذ إجراءات صارمة، مثل عمليات الترحيل وحظر الدخول".



وأضافت أنها ستتأكد أيضا من حماية حقوق الإنسان للأجانب خلال الحملة.



وستنضم وكالة الشرطة الوطنية ووزارتا العمل والأراضي وخفر السواحل إلى الحملة التي ستستهدف أيضا العاملين في شركات الترفيه، وعمال البناء الذين تم توظيفهم بشكل غير قانوني، والمتورطين في تسهيل عمليات الدخول غير القانوني وطلبات اللجوء المزيفة.