اليوم السابع
Ads
الجمعة، 12 أبريل 2024 05:05 م
أكرم القصاص - علا الشافعي
الرئيسية أخبار عالمية

كوريا الجنوبية تخطط لاتخاذ إجراءات صارمة ضد المهاجرين غير الشرعيين حتى نهاية يونيو

الجمعة، 12 أبريل 2024 04:00 م
كوريا الجنوبية تخطط لاتخاذ إجراءات صارمة ضد المهاجرين غير الشرعيين حتى نهاية يونيو كوريا الجنوبية
أ ش أ

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

أعلنت وزارة العدل الكورية الجنوبية اليوم الجمعة أن الحكومة ستتخذ إجراءات صارمة ضد الأجانب المقيمين بشكل غير قانوني ابتداء من الأسبوع المقبل وحتى نهاية يونيو، خاصة المتورطين في جرائم المخدرات وغيرها من الجرائم.


وقالت الوزارة - في بيان أوردته وكالة الأنباء الكورية الجنوبية (يونهاب) - "سنشن حملة صارمة ضد جرائم الأجانب التي تهدد سلامة شعبنا، والأعمال التي تضر بمعيشة الناس وتسهل الإقامة غير القانونية، وسنتخذ إجراءات صارمة، مثل عمليات الترحيل وحظر الدخول".


وأضافت أنها ستتأكد أيضا من حماية حقوق الإنسان للأجانب خلال الحملة.


وستنضم وكالة الشرطة الوطنية ووزارتا العمل والأراضي وخفر السواحل إلى الحملة التي ستستهدف أيضا العاملين في شركات الترفيه، وعمال البناء الذين تم توظيفهم بشكل غير قانوني، والمتورطين في تسهيل عمليات الدخول غير القانوني وطلبات اللجوء المزيفة.







كوريا

كوريا الجنوبية

وزارة العدل الكورية الجنوبية

الهجرة

الهجرة غير الشرعية




مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة