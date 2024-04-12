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طقس غد مائل للحرارة نهارا وشبورة صباحا كثيفة أحيانا والعظمى بالقاهرة 28 درجة

الجمعة، 12 أبريل 2024 02:41 م
طقس غد مائل للحرارة نهارا وشبورة صباحا كثيفة أحيانا والعظمى بالقاهرة 28 درجة الطقس
كتب – محمود راغب

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تتوقع هيئة الأرصاد الجوية، أن يشهد غد السبت، طقسا مائل للحرارة نهارا على القاهرة الكبرى والوجه البحرى وشمال الصعيد ، دافئ على السواحل الشمالية، حار على جنوب سيناء و جنوب الصعيد، مائل للبرودة ليلا وفى الصباح الباكر على شمال البلاد حتى شمال الصعيد لطيف على جنوب سيناء وجنوب الصعيد.

ومتوقع غدا شبورة صباحا قد تكون كثيفة أحيانا على بعض الطرق الزراعية والسريعة والقريبة من المسطحات المائية المؤدية من وإلى القاهرة الكبرى والوجه البحرى والسواحل الشمالية ومدن القناة ووسط سيناء وشمال الصعيد.

وبالنسبة لدرجات الحرارة غدا السبت: القاهرة العظمى 28 درجة والصغرى 17، والإسكندرية العظمى 23 والصغرى 15، ومطروح العظمى 22 درجة والصغرى 14، وسوهاج العظمى 33 درجة والصغرى 17، وقنا العظمى 35 درجة والصغرى 18، وأسوان العظمى 35 درجة والصغرى 19.







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