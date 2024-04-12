اليوم السابع
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ضبط مزارع قتل جاره بسبب خلافات الجيرة فى أسيوط

الجمعة، 12 أبريل 2024 11:50 ص
ضبط مزارع قتل جاره بسبب خلافات الجيرة فى أسيوط اسعاف - ارشيفية
كتب محمود عبد الراضى - أحمد إسماعيل

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كشفت الداخلية ملابسات ما تبلغ لمركز شرطة أبنوب بمديرية أمن أسيوط من إحدى المستشفيات بإستقبالها (مزارع - مقيم بدائرة المركز) مُصاب بعيار نارى بالرأس ووفاته متأثراً بإصابته.

بالانتقال  وبسؤال نجله (مزارع - مقيم بذات العنوان) قرر بحدوث مشاجرة بين والده و(مزارع - مقيم بذات العنوان) بسبب خلافات حول الجيرة أطلق خلالها الأخير عيار نارى من (بندقية آلية) كانت بحوزته تجاه والده محدثاً إصابته التى أودت بحياته.

عقب تقنين الإجراءات تم ضبط المتهم والسلاح المستخدم فى إرتكاب الواقعة..

 

 







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