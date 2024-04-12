صحة سوهاج تحرر 99 محضرا خلال حملات مكثفة لمراقبة الأغذية فى العيد

سوهاج - محمود مقبول

أعلنت مديرية الصحة والسكان بمحافظة سوهاج أنه في إطار خطة المديرية بتكثيف إدارة مراقبة الأغذية حملاتها الرقابية على الأسواق وأماكن تداول وبيع وتخزين الأغذية المختلفة، وتزامناً مع احتفالات المواطنين بعيد الفطر المبارك، قامت فرق التفتيش بتحرير 99 محضرا للمنشآت المخالفة وغير المرخصة، من خلال المرور على 130 منشأة غذائية، صرح بذلك الدكتور أحمد محروس وكيل وزارة الصحة والسكان بسوهاج.

وأضاف محروس أن تلك الحملات تأتى في إطار توجيهات وزارة الصحة والسكان، واللواء طارق الفقي محافظ سوهاج، وتحت إشراف الدكتورة غادة أحمد مدير عام الطب الوقائي، وكثفت إدارة مراقبة الأغذية بمديرية الصحة بسوهاج وعضوية عبد الرؤوف رشاد وزكريا أحمد مراقبى الأغذية بالإدارة.

وأشار وكيل وزارة الصحة إلى أنه تم سحب 63 عينة وإرسالها للمعامل للتأكد من صلاحيتها للاستهلاك الآدمي ومطابقتها للشروط الصحية من عدمه، وشملت عينات من مخبوزات العيد وحلوى العيد والأسماك المملحة والمعلبات والعصائر والمشروبات وغيرها من الأغذية التي يتم تداولها وقامت فرق التفتيش أثناء الحملات بإعدام 316 كيلو و144 لتر منتجات غذائية فاسدة، وتشكل خطراً على صحة المواطن واتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيال المخالفات.