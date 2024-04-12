"شئون الحرمين" تكثف برامجها لخدمة ضيوف الرحمن فى صلاة الجمعة

إيمان حنا



‎سخرت رئاسة الشؤون الدينية للمسجد الحرام والمسجد النبوي، كل إمكانات المنظومة الدينية في الحرمين لتهيئة الأجواء الدينية الإيمانية لقاصدي وزائري الحرمين الشريفين لصلاة الجمعة، التى توافق ثالث أيام عيد الفطر المبارك ، في إطار خطتها لتهيئة أجواء التهيئة التعبدية للقاصدين والزائرين خلال أيام العيد.



ووجه رئيس الشؤون الدينية للمسجد الحرام والمسجد النبوي الشيخ الدكتور عبدالرحمن السديس، القيادات الدينية بضرورة تعزيز تجربة إثراء القاصدين والزائرين اليوم الجمعة؛ حاثاً القاصدين والزائرين على تعظيم الزمان والمكان الفاضل، مشدداً على ضرورة الإنصات لخطبة الجمعة، وتجنب ما ينقص أجر جمعتك؛ من الانشغال باللغو والكلام والعبث والتصوير ونحو ذلك.

‎وأكد أن الرئاسة حرصت على تعميق فضيلة يوم الجمعة، وتكثيف البرامج التوعوية الميدانية، والدروس العلمية والإرشادية والتوجيهية؛ وفق خطة الرئاسة المرسومة لشهر رمضان المبارك، للجمعة الثانية وسط توقعات بمضاعفة وتزايد أعداد القاصدين والمعتمرين في الحرمين؛ ‎مبيناً جاهزية المنظومة الدينية في الحرمين الشريفين؛ لاستقبال القاصدين والزائرين، وخدمتهم وفق أعلى معايير الجودة والتميز التشغيلي الديني.

الهيئة العامة للعناية بشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي، نجاح الخطة التشغيلية لموسم رمضان وتحقيقها لأهدافها، وإنجاز المؤشرات والمستهدفات لكل الأصول والخدمات بالحرمين الشريفين؛ وذلك لتمكين ضيوف الرحمن من أداء مناسكهم بيسر وسهولة.

وأكد الرئيس التنفيذي لهيئة العناية بشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي المهندس غازي بن ظافر الشهراني، أن خطة هذا العام بُنِيَت على عدد من الركائز من أهمها: صياغة نموذج تشغيلي للخدمات الرئيسة، ووضع مستهدف لكل أصل وخدمة تقدّمها الهيئة، وتعزيز الإشراف الميداني والجولات الرقابية، وحوكمة الأعمال والخدمات لرفع جودتها والطاقة التشغيلية لها، وتحفيز الموظفين والموظفات الميدانيين المتميزين؛ وذلك لتحسين تجربة القاصد الكريم، وعكس الصورة الإيجابية لمستوى الخدمات المتميزة التي تقدّمها الدولة "رعاها الله" لخدمة ضيوف الرحمن.