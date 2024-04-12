سقوط شهيد جراء قصف بطائرة مسيرة إسرائيلية في حي خربة العدس شمال شرق رفح

كتب محمد شعلان

أفادت وسائل إعلام فلسطيني في خبر عاجل، منذ قليل، بسقوط شهيد جراء قصف بطائرة مسيرة إسرائيلية استهدفه في حي خربة العدس شمال شرق رفح جنوبي غزة.

وذكر جيش الاحتلال الإسرائيلي، استهداف ثلاثة صحفيين خلال تغطيتهم الإعلامية في مخيم النصيرات وسط قطاع غزة.

وتتواصل الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة منذ السابع من أكتوبر الماضي، موقعة آلاف الشهداء وعشرات الآلاف من المصابين، بالإضافة إلى تدمير مبان وطرقات.

ويعانى النظام الصحي في قطاع غزة من وضع صعب للغاية، بداية من جهاز الإسعاف شبه المنهار، حيث قصف الاحتلال الإسرائيلي نحو 108 مركبات إسعاف، وهناك 11 مُستشفىً من أصل 36 تعمل بشكل جزئي.