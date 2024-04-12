سفينة حفر عملاقة تصل المغرب خلال أيام للتنقيب عن الغاز

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أعلنت شركة شاريوت عن وصول سفينة الحفر العملاقة ستينا فورث دريلشيب إلى سواحل مدينة العرائش شمال المغرب فى الأيام المقبلة، للتنقيب عن الغاز.

وستقوم السفينة، التى تعمل من قبل شركة إينيرجين، بعمليات التنقيب عن الغاز الطبيعى فى رخصتين بحريتين هما ليكزوى وريصانة.



وكانت السلطات المغربية قد وافقت على اتفاقية الشراكة بين شاريوت وشركة اينيرجين، والتى تمنح الأخيرة حصصًا فى رخصتى التنقيب وتُكلفها بتشغيلهما.

كما حصلت سفينة ستينا فورث، التابعة لشركة ستينا دريلينغ، على عقد حفر بئر تقييمى جديد.



وتُكمل هذه الاتفاقيات، التى تم الإعلان عنها لأول مرة فى ديسمبر 2023، شراكة استراتيجية بين شاريوت وشركة اينيرجين بهدف استكشاف وإنتاج الغاز الطبيعى قبالة سواحل المغرب.



وبموجب الاتفاقية، تمتلك اينيرجين الآن 45٪ و 37.5٪ من حصص رخصتى ليكزوى وريصانة على التوالي، بينما حصلت شاريوت على مبلغ نقدى مقدم قدره 10 ملايين دولار من اينيرجين.



وتأتى هذه الخطوة فى إطار جهود المغرب الرامية إلى تعزيز أمن الطاقة وتحقيق الاكتفاء الذاتى من الغاز الطبيعي، كما تُقدم دفعة قوية للاقتصاد المغربى من خلال خلق فرص عمل جديدة وجذب الاستثمارات الأجنبية.