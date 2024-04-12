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سعر الدولار اليوم الجمعة 12-4-2024 فى البنوك المصرية

الجمعة، 12 أبريل 2024 10:05 ص
سعر الدولار اليوم الجمعة 12-4-2024 فى البنوك المصرية دولار
كتب هانى الحوتى

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استقر سعر الدولار اليوم الجمعة 12-4-2024، أمام الجنيه المصرى بكل البنوك العاملة فى مصر، وثبت بالبنك الأهلى المصرى عند سعر 47.53 للشراء، 47.63 جنيه للبيع، وفى البنك التجارى الدولى cib سجل 47.5 جنيه للشراء، 47.6 جنيه للبيع.


وفى بنك الإسكندرية، سجل 47.53 جنيه للشراء، 47.63 جنيه للبيع، بينما سجل متوسط سعر الصرف فى البنك المركزى المصرى عند 47.52 جنيه للشراء، 47.65 جنيه للبيع.

ويقدم "اليوم السابع"، خدمة تشمل نشر أسعار العملات فى كل البنوك المصرية والسوق المصرفى، وتشمل تحديثا فوريًا للأسعار حال تغيرها.

وسجل سعر الدولار فى البنوك كالتالى:
 

سعر الدولار فى البنك المركزى المصرى
 

47.52 جنيه للشراء.

47.65 جنيه للبيع.

سعر الدولار فى البنك الأهلى المصرى

47.53 جنيه للشراء.

47.63 جنيه للبيع.

سعر الدولار فى بنك مصر

47.53 جنيه للشراء.

47.63 جنيه للبيع.

سعر الدولار فى بنك الإسكندرية

47.53 جنيه للشراء.

47.63 جنيه للبيع.

سعر الدولار فى البنك التجارى الدولى "cib"

47.5 جنيه للشراء.

47.6 جنيه للبيع.

سعر الدولار فى مصرف أبو ظبى الإسلامى

47.70 جنيه للشراء.

47.80 جنيه للبيع.







سعر الدولار اليوم

سعر الدولار

أسعار الدولار

الدولار اليوم

أسعار الدولار اليوم

الدولار

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