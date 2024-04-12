زوج يشكو زوجته ويتهمها باحتجازه بسبب شكها في علاقة مع إحدي زميلاته.. التفاصيل

كتبت أسماء شلبى

وقف الزوج يشكو عنف زوجته، واتهمها بتكسير أثاث منزله على رأسه، بسبب شكها في علاقته بإحدي زميلاته، وإقدامها على احتجازه ومنعه من الذهاب لعمله، ومحاولتها وشقيقها إجباره توقيع كمبيالات بـ 150 ألف جنيه، ليقول بمحكمة الأسرة بالجيزة:"حررت بلاغ ضدها بسبب ما ألحقته بي من ضرر بسبب عنفها وتصرفاتها الجنونية، ووقوع إصابات لى استلزمت خضوعي لعلاج دام 21 يوم".



وأكد الزوج فى دعواه أمام محكمة الأسرة، "أصبحت ملاحق من قبل زوجتي باتهامات كيدية، رغم أن مدة زواجنا لم تدم غير 13 شهر، لأذوق الويل بسبب تسلطها وغيرتها الجنونية، وطمعها في السيطرة على وعلى أموالي، وعندما شكوت أصبحت ملاحق بـ 9 دعاوي حبس".



"هاجس الخيانة -الخوف من فقدان الزوج- ترقب هجره لها" ..يدفع الزوج للهروب من الزواج

وفى ذات السياق، علقت هند سعيد أخصائية علاقات زوجية، عن حالة الزوج الملاحق بقضايا بسبب غيرة زوجته، قائلة:" تصنف الغيرة المبالغ فيها التي تكون بلا سبب فعلي- بالغيرة الهدامة- التي تهدد الزواج بالفشل، وذلك لأنها تتسبب في جعل الزوج يشعر بأنه في موضع إتهام دائم ويصبح تحت ضغط ومطالب دائما بالتبرير والدفاع عن نفسه".

وتابعت:"هاجس الخيانة أو خوف الزوجة من فقدان زوجها أو هجره لها، تقتل الحب في كثير من الحالات فشكها الدائم قد يدفعه بالفعل لارتكاب جريمة خيانتها لذا على الزوجة ان تثق في نفسها والتحدث مع الزوج ومصارحته عما يساورها من قلق ، حتي لا تتحول الحياة الزوجية بينهما إلى معركة، فتكون الزوجة مترقبة طوال الوقت لمتابعة الزوج، والزوج في حالة الاستنفار- لتقديم المبررات-، مما يدفع الطرفين لفقدان الثقة والشعور بانهم محاصرين لتزداد الخلافات والتناحر الأسري الذي يودي تدمير الزواج".

