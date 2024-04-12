اليوم السابع
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زحام على الرحلات النيلية بدسوق فى ثالث أيام عيد الفطر المبارك.. بـ10 جنيهات

الجمعة، 12 أبريل 2024 10:58 م
زحام على الرحلات النيلية بدسوق فى ثالث أيام عيد الفطر المبارك.. بـ10 جنيهات الزحام على الرحلات النهرية
كفر الشيخ - محمد سليمان

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رصدت عدسة اليوم السابع زحاما شديداً، على الرحلات النيلية ليلاً بدسوق، بـ10 جنيهات، بنهر النيل بمدينة دسوق بمحافظة كفر الشيخ، وتستغرق الرحلة النيلية 25 دقيقة، من شاطئ نهر النيل بحديقة الأسرة والطفولة بدسوق، لتجوب نهر النيل حتى الجانب الآخر من النهر المطلة على قرى محافظة البحيرة.

وعلى جانب آخر، توافد الآلاف من المواطنين من مركز ومدينة دسوق والمراكز المجاورة على حديقة الأسرة والطفولة والرحلات النيلية بكورنيش النيل بدسوق، فى ثالث أيام عيد الفطر المبارك، إضافة لزيارة مسجد العارف بالله إبراهيم الدسوقي، والتنزه في الحدائق المنتشرة بالمدينة، إضافة للحدائق بميدان العارف بالله إبراهيم الدسوقي.

كما انتشرت المراجيح بالميدان الإبراهيمي، إضافة لباعة البالونات وألعاب الأطفال، والطراطير، وغيرهم من الألعاب المتعددة، إضافة لباعة الحمص والحلاوة والسوداني، كما تواجد عدد كبير من الأطفال حول الرسامين لرسم عدد من الأشكال على وجوههم، ابتهاجا للاحتفال بثاني أيام عيد الفطر المبارك.

وقد واصلت أجهزة الوحدة المحلية لمركز ومدينة دسوق رفع درجة الاستعداد بجميع المرافق والخدمات ومستوى النظافة بالحدائق والمتنزهات العامة والميادين الرئيسية بالمدينة وكورنيش النيل بدسوق لاستقبال الزوار لقضاء إجازة عيد الفطر المبارك والاستمتاع بالطبيعة الخلابة وضفاف النيل والرحلات النيلية التى استمرت على مدار اليوم، بتوجيهات اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ، إشراف جمال ساطور رئيس مركز ومدينة دسوق، ومحمد شعبان، مدير حديقة صنعاء، بالتنسيق مع الأجهزة الأمنية تنفيذا لتوجيهات محافظ كفرالشيخ.







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