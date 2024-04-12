رفع 650 طن مخلفات خلال إجازة العيد بـ 6 مراكز في أسيوط

أسيوط -هيثم البدرى

قال اللواء عصام سعد محافظ أسيوط، إن حملات النظافة ورفع المخلفات والقضاء على اماكن تجمعات القمامة مستمرة بمركز وأحياء المحافظة، وخاصة خلال إجازة عيد الفطر المبارك، وسط انتشار مظاهر الاحتفال بكافة المراكز والاحياء، معلناً تقديمه لكافة سبل الدعم الممكنة وتذليل العقبات أمام تحسين الخدمات المقدمة للمواطنين والنهوض بقطاع النظافة لخلق بيئة صحية آمنة خالية من الأمراض، تنفيذًا لتوجيهات اللواء هشام أمنة وزير التنمية المحلية، والدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء، بتكثيف جهود النظافة خلال فترة الاعياد.

وأشار محافظ أسيوط، فى بيان صادر عن مكتب إعلام المحافظة اليوم الجمعة إلى أن حملات النظافة المستمرة تمكنت من رفع 650 طن مخلفات خلال يوم واحد بعدد 6 مراكز هى (البدارى وساحل سليم وابوتيج والقوصية ديروط ومركز أسيوط ) وتم نقلها إلى المحطات الوسيطة تمهيدا لنقلها إلى مصنع المخلفات العضوية بمركز أسيوط لفرزها وتعظيم الاستفادة منها وفقا لمنظومة عمل المخلفات الصلبة بالمحافظة، لافتًا إلى العمل على إعادة الواجهة الحضارية للمحافظة لسابق عهدها بشكل يليق بها بكافة الطرق الممكنة.

وأكد محافظ أسيوط، استمرار حملات النظافة والتجميل بقرى ومراكز المحافظة والتخلص الآمن منها حفاظًا على البيئة ورفع كفاءة وتسوية وتمهيد الشوارع والميادين وفقًا للإمكانات المتاحة موضحا أن حملات النظافة المستمرة بمراكز (البدارى وساحل سليم وابوتيج والقوصية وديروط ومركز أسيوط ) تمت تحت إشراف ومتابعة محمد حسن الديب رئيس مركز ومدينة البدارى، وأسامة سحيم رئيس مركز ومدينة ساحل سليم، واللواء محمد عزت رئيس مركز ومدينة القوصية، ومحمد نجار رئيس مركز ومدينة ديروط، والعميد عبد الرحمن حسين رئيس مركز ومدينة اسيوط، والدكتور محمد عبد الراضى رئيس مركز ومدينة ابوتيج، ونوابهم ورؤساء الوحدات المحلية للقرى ومسئولى الحملات الميكانيكية وباستخدام سيارات الكنس الالى وسيارات شفط الاتربة ولوادر وسيارات الوحدات المحلية وتم خلالها رفع مخلفات من أماكن وصناديق التجميع بالشوارع حفاظاً على نظافة البيئة والحد من انتشار الأمراض والأوبئة فضلاً عن تمهيد وتسوية الطرق والشوارع العامة خاصة غير المرصوفة منها باستخدام معدات الحملة الميكانيكية اللازمة لتيسير الحركة والنقل والانتقال للمواطنين.

يذكر أن محافظ أسيوط قد أعلن فى وقت سابق استمرار انعقاد غرفة ادارة الازمات والعمليات المركزية بالمحافظة لتلقى شكاوى المواطنين على مدار 24 ساعة والتعامل مع أية بلاغات أو شكاوى على رقم الخط الساخن الخاص بغرفة عمليات المحافظة (2135858/ 088) و(2135727/ 088) و(2135670/ 088) أو إرسال الصور والشكاوى عن طريق برنامج تليجرام رقم (01000623873) بالإضافة إلى رقم منظومة الشكاوى الحكومية الموحدة (16528) التابع لمجلس الوزراء أو من خلال البوابة الإلكترونية للمنظومة www.shakwa.eg أو على مبادرة "صوتك مسموع" من خلال الخط الساخن (15330) أو رقم الواتس آب 01150606783 لتلقى البلاغات وشكاوى المواطنين على مدار 24 ساعة.