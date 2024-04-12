رادارات ثابتة ومتحركة لمنع القيادة بسرعات جنونية على الطرق السريعة

كتب عبد الرحمن سيد

كثفت الإدارة العامة للمرور، من تواجد الخدمات الأمنية بالطرق والشوارع الرئيسية مع تفعيل جميع الرادارات الثابتة والمتحركة لمنع القيادة بسرعة زائدة خلال احتفالات عيد الفطر، وسيتم وضع أكمنة أعلى الطرق السريعة لرصد قائدى المركبات مما لا يلتزمون بالسرعات المقررة لها أعلى الطرق.

وتواجدت الحملات المرورية بشكل مكثف على الطرق السريعة الرابطة بين القاهرة الكبرى والمحافظات لرصد المخالفات المرورية، ومتابعة الحالة المرورية لمنع وجود أى عوائق تتسبب فى تباطؤ الحركة المرورية أمام المركبات خلال رحلات الذهاب والعودة خلال تنقلات المواطنين بين المحافظات.

ونشرت إدارة العامة المرور الخدمات على جميع الطرق والمحاور، وتفعيل دور خدمة الإغاثة ومراقبة السرعة للعمل على تقليل الحوادث وتوعية مستخدمى الطرق، حيث تم تحديد الطرق المتوقع زيادة حركة المرور عليها وهى طريق القاهرة الإسكندرية الصحراوى والزراعى، وطريق القطامية العين السخنة وطريق السويس القاهرة الصحراوى، والقاهرة الإسماعيلية الصحراوى.