اليوم السابع
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الجمعة، 12 أبريل 2024 06:36 م
أكرم القصاص - علا الشافعي
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رئيس هيئة الأركان الأمريكية: نبذل أقصى جهدنا لتجنب الحرب بين إيران وإسرائيل

الجمعة، 12 أبريل 2024 06:01 م
رئيس هيئة الأركان الأمريكية: نبذل أقصى جهدنا لتجنب الحرب بين إيران وإسرائيل تشارلز براون
أ ش أ

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أكد الجنرال تشارلز براون رئيس هيئة الأركان الأمريكية المشتركة، اليوم الجمعة، أن الجيش الأمريكى يبذل أقصى جهد لتجنب الحرب بين إيران وإسرائيل؛ من أجل حماية قواته فى منطقة الشرق الأوسط، كأولوية رئيسية له.


وقال براون - وفقًا لقناة (القاهرة الإخبارية) - إن الولايات المتحدة الأمريكية تخطط وتحضر بشكل جيد؛ لضمان جاهزية قواتها لأى شيء محتمل، مشيرًا إلى أن إشراك القوات الأمريكية فى الحرب أمر محتمل، لكنهم يحاولون تجنب ذلك.


جدير بالذكر أن إيران هددت، خلال الأيام الماضية، بضرب إسرائيل؛ ردًا على هجوم استهدف قنصليتها بالعاصمة السورية دمشق، فى الأول من أبريل الجاري، ما أسفر عن سقوط مسؤولين عسكريين إيرانيين رفيعى المستوى.







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