رئيس البعثة الأممية لحقوق الإنسان: الاحتلال يواصل قصف مناطق فى غزة

كتب محمد شعلان

أكد رئيس البعثة الأممية لحقوق الإنسان أن الاحتلال الإسرائيلي يواصل قصف عدد كبير من المناطق في قطاع غزة، وهناك خطة بديلة تشمل بعض الإجراءات القضائية والقانونية سيتم اتخاذها لردع الاحتلال عن جرائمه في غزة، في تصريحات لقناة القاهرة الإخبارية.

وتتواصل الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة منذ السابع من أكتوبر الماضي، موقعة آلاف الشهداء وعشرات الآلاف من المصابين، بالإضافة إلى تدمير مبان وطرقات.

ويعانى النظام الصحي في قطاع غزة من وضع صعب للغاية، بداية من جهاز الإسعاف شبه المنهار، حيث قصف الاحتلال الإسرائيلي نحو 108 مركبات إسعاف، وهناك 11 مُستشفىً من أصل 36 تعمل بشكل جزئي.