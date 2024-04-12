اليوم السابع
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الجمعة، 12 أبريل 2024 11:50 م
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حملات مكثفة لرفع الإشغالات لتحقيق السيولة المرورية فى المنوفية

الجمعة، 12 أبريل 2024 11:10 م
حملات مكثفة لرفع الإشغالات لتحقيق السيولة المرورية فى المنوفية جانب من الحملات
المنوفية - محمد فتحى

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قامت حملة تفتيشية مساء اليوم، برئاسة اللواء عماد يوسف سكرتير عام محافظة المنوفية، عواطف طاحون رئيس حي شرق، أسفرت عن ضبط عدد من التكاتك التي تسير في الشوارع الرئيسية بنطاق حي شرق، وتحدث تكدسا مروريا، وتهيب محافظة المنوفية سائقي التكاتك بعدم السير في الشوارع الرئيسية، والالتزام بالتعليمات الصادرة من إدارة المرور في هذا الشأن.

كما شنت رئاسة حي غرب شبين الكوم حملات تفتيشية مكثفة برئاسة  هناء عقيلة رئيس حي غرب، لرفع كافة الإشغالات بنطاق الحي لتسهيل الحركة المرورية.

وأشار محافظ المنوفية إلى استمرار الحملات بشكل يومي في كافة مراكز ومدن المحافظة، لإعادة الانضباط للشارع وضبط المخالفين.







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