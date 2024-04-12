حل شكوى أهالى قرية غرب أسوان بالإبقاء على التعريفة المقررة للمعدية النيلية

أسوان - عبد الله صلاح

أعطى اللواء أشرف عطية، محافظ أسوان، توجيهاته لرئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة أسوان سيد مدنى بسرعة التدخل للتعامل الفورى مع شكوى أهالى قرية غرب أسوان بشأن زيادة ورفع التعريفة المقررة الخاصة باستقلال معدية غرب أسوان.

وأوضح رئيس مدينة أسوان، أنه تم تكليف نائب رئيس المدينة محمود بهاء بالإنتقال إلى مقر المعدية بصحبة محمد ربيع رئيس قرية غرب أسوان، والمرور على المرسى الشرقى، والمرسى الغربى للمعدية حيث تم تقصى الشكوى، وتبين صحة الشكوى.

وأشار، إلى أنه تم إستدعاء مؤجر المعدية لإعادة القيمة المالية الزائدة التى حصل عليها من المواطنين، وتم التنبيه عليه بعدم المغالاة والإلتزام بعدم رفع التعريفة المقررة، وإتخاذ الإجراءات القانونية الرادعة إذا تكرر هذا الأمر مرة أخرى، وهو ما لاقى استحسانا وشكرا من أهالى القرية لسرعة التدخل والإستجابة لحل شكواهم على الوجه الأكمل.