جولة آسيوية لبابا الفاتيكان فى سبتمبر المقبل

وكالات

قال الفاتيكان الجمعة، إن البابا فرنسيس سيسافر إلى إندونيسيا وبابوا غينيا الجديدة وتيمور الشرقية وسنغافورة في الفترة من الثاني إلى 13 سبتمبر.



وذكر الفاتيكان في بيان أن البابا سيزور جاكرتا في الفترة من الثالث إلى السادس من سبتمبر، وبورت مورزبي وفانيمو من السادس إلى التاسع من الشهر نفسه، وديلي من التاسع إلى 11 سبتمبر، ثم سنغافورة من 11 إلى 13 سبتمبر.



ولم يأت البيان على ذكر فيتنام التي اقترح البابا ومسؤولو الفاتيكان أن تكون وجهة محتملة في الجولة الآسيوية.



ومن المتوقع أن تكون الجولة مرهقة بالنسبة للبابا البالغ من العمر 87 عاماً والذي واجه مشاكل صحية في الآونة الأخيرة، مما أجبره على إلغاء بعض ارتباطاته ومنها بعض فعاليات عيد القيامة الشهر الماضي.