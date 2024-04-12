جناح للعمليات الكبرى بمستشفيات جامعة بنى سويف بتكلفة 7 ملايين جنيه

بنى سويف هانى فتحى

طفرة متميزة شهدتها مستشفيات جامعة بنى سويف، التى تشهد تطوير كبير فى حالة المبانى والأجهزة الطبية بالإضافة إلى التدريبات المستمرة للكوادر البشرية بالمستشفى.

وتتواصل اعمال التطوير داخل المستشفى التى تقع بوسط مدينة بنى سويف، حيث تم تطوير وتجديد جناح كبير للعمليات الكبرى بمستشفيات جامعة بنى سويف بتكلفة 7 مليون جنيه.

وقال الدكتور منصور حسن رئيس جامعة بنى سويف، أن مستشفيات جامعة بنى سويف تواكب أحدث النظم الطبية بأعلى معايير الجودة الصحية، مشيرا إلى أن جناح العمليات الكبرى بالمستشفى تم تصميمه بتلك المعايير، مضيفا: أنه تم تطوير وتجديد جناح العمليات الكبرى بالمستشفى بتكلفة 7 مليون جنيه.

وتابع رئيس جامعة بنى سويف، التجديد شمل سبع غرف عمليات جراحية وثلاث غرف استراحات للأطباء والتمريض، ومخزن المستلزمات الطبية وغرفتين صيدليات للعمليات وغرفة تحضير المريض، وغرفه تغيير ملابس الأطباء وغرفة لتعقيم أجهزه المناظير الطبية، وغرفه الإفاقة وتشمل عدد سبعة أسرة.

وأكد الدكتور منصور حسن، أن جناح العمليات يضم أحدث معمل تحليل عينات داخل العمليات للتحليل الفورى للأنسجة التى تم استئصالها لمعرفه القرار الجراحى أثناء العملية.

وقال الدكتور منصور حسن أن مستشفيات جامعة بنى سويف شهدت أعمال تطوير وتوسعات جديدة بقسم طب الحالات الحرجة، مشييراوالى ام التطوير شمل زيادة عدد الآسرة من 19 سرير إلى 36 سرير وذلك لاستيعاب اكبر عدد من المرضى ذوى الحالات الحرجة و تشغيل قسم الحروق بالمستشفى.



تطوير جناح العمليات بجامعة بنى سويف



تطوير قسم الرعاية الحرجة



جناح العمليات بجامعة بنى سويف