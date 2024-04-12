"تموين الفيوم" تضبط 400 لتر مواد بترولية ومخالفات بالمخابز بيوسف الصديق

الفيوم - رباب الجالى

تمكنت إدارة التموين بمركز يوسف الصديق، التابعة لمديرية التموين والتجارة الداخلية بالفيوم، من ضبط 400 لتر مواد بترولية من بنزين وسولار، على أحد التروسيكلات، المحظور تداولها في الأسواق خارج محطات الوقود، بقصد التربح من بيعها في السوق السوداء.

ويأتي ذلك، وفقا لبيان صحفي، مساء اليوم، خلال حملة تموينية بالمركز، ضبطت محضرين تصرف في دقيق بلدي مدعم خاص بمنظومة المخابز، بإجمالي 4 شكائر زنة الشيكارة 50 كجم، وثلاث محاضر إنتاج خبز ناقص الوزن، وخمسة محاضر عدم مطابقة الخبز المنتج للمواصفات، و20 محضر تنوعت ما بين مخالفات، عدم نظافة المعجن، وعدم الإعلان عن قائمة تشغيل المخبز.

وشدد المهندس السيد حرز الله، وكيل وزارة التموين بالفيوم، على ضرورة تشديد الرقابة على كل المخابز، والأسواق، ومحلات الجزارة، ومنافذ بيع السلع الغذائية، للتأكد من ضبط الأسعار والأسواق.