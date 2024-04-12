اليوم السابع
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تعرف على حالات طرد المستأجر وفقا للقانون؟

الجمعة، 12 أبريل 2024 06:00 ص
تعرف على حالات طرد المستأجر وفقا للقانون؟ محكمة ـ أرشيفية
كتب أحمد حسني

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يوضح القانون أن حالات طرد المستاجر وفقاً للقانون تكون كالآتى، أن يكون العقار آيل للسقوط، أو تهدم جزء منه.

عدم دفع المستأجر للإيجار المستحق خلال 15 يومًا من تاريخ إنذاره بالدفع، أو الامتناع عن الدفع دون مبرر تقدره المحكمة.

تأجير العقار أو العين من الباطن دون إذن كتابي من المالك.

ترك العين للغير بقصد الاستغناء.

استعمال العين بطريقة تضر سلامة المبنى، أو تضر بالصحة العامة، أو تنافي الآداب وكل ذلك يقرره حكم قضائي.

تغيير نشاط العين المؤجرة، أو استخدامها في غير الغرض الذي أُجرت من أجله.

وفاة المستأجر دون أن يمد عقد الإيجار لزوجته أو أبنائه وبعد أن يثبت أنهم لم يكونوا مقيمين معه وقت الوفاة بسنة على الأقل.

الحكم على المستأجر بالسجن فى جريمة تمس السمعة.







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