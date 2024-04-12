تحرير 95 محضرا تموينيا ضد مخابز مخالفة بالإسماعيلية خلال إجازة العيد

الإسماعيلية - السيد فلاح

‏‎تابع اللواء شريف فهمي بشارة، محافظ الإسماعيلية، خلال أيام عيد الفطر المبارك، مجهودات مديرية التموين والتجارة الداخلية بالمحافظة والإدارات التموينية بمراكز ومدن المحافظة؛ من أجل ضبط ومراقبة الأسواق ومنع الممارسات الاحتكارية ومراقبة الأسعار.

وقامت مديرية التموين والتجارة الداخلية بالإسماعيلية، برئاسة أحمد منصور، وكيل وزارة التموين بالإسماعيلية، خلال إجازة عيد الفطر المبارك، بالتعاون مع مباحث التموين، ومراكز الشرطة بمراكز ومدن المحافظة، بتنفيذ عدة حملات تموينية، لإحكام الرقابة على الأسواق والمحال التجارية والمخابز والمطاعم والمجازر والمنافذ ونقاط البيع؛ للتأكد من جودة السلع المقدمة للمواطنين وبأسعار مناسبة، والتأكد من تقديم منتج آمن للمستهلك.

وفي مجال الرقابة التموينية على الأسواق والمحال التجارية، أسفرت الحملات عن تحرير محضرين بيع بأزيد من السعر، محضر سلع منتهية الصلاحية (غش تجاري)، محضرين لسلع مجهولة المصدر.

وفي مجال الرقابة على المخابز أسفرت الحملات عن تحرير 13 محضر إنتاج خبز ناقص الوزن، ومحضرين إنتاج خبز غير مطابق للمواصفات، و12 محضر توقف عن الإنتاج، و21 محضر لعدم الإعلان عن مواعيد التشغيل، محضر تصرف وتجميع، و17 محضر لعدم إعطاء بون الصرف، و19 محضر لعدم نظافة أدوات العجن، ٥طو5 محاضر لعدم وجود سجل بالمخبز.



ففي مركز ومدينة أبوصوير، تم ضبط أحد المخابز لتصرفه في كمية من الدقيق البلدي المدعم تقدر بـ2 طن من الدقيق، بالإضافة لضبط كمية تقدر بـ 40 كيلو ملوحة غير صالحة للاستخدام الآدمي، وفي مركز ومدينة القصاصين، تم ضبط أحد المحال التجارية به كمية تقدر ب طن سكر ناقص الوزن بمقدار 100جرام في الكيلو، كما تم ضبط 100 كيلو سمك مجمد فاسد، وبدون فواتير.



وكان محافظ الإسماعيلية قد قرر تشكيل لجنة تحت إشراف السكرتير العام المساعد، بكل مركز ومدينة وحي برئاسة رئيس المدينة أو الحي، وتضم عضوية كلًا من التموين والرقابة التموينية ومباحث التموين وجهاز حماية المستهلك وسلامة الغذاء ومديريتي الطب البيطري والصحة ومكتب العمل وإدارة البيئة وشرطة المرافق؛ من أجل المتابعة المستمرة وإعداد تقرير يومي للتأكد من ضبط الأسعار وتوافر المنتجات وجودتها ومتابعة الاشتراطات الصحية والمهنية والبيئية وسلامة الغذاء، من خلال المرور على المنافذ ونقاط البيع ومجمعات السلع والمخابز والمجازر وشوادر اللحوم والمطاعم وأسواق الجملة وأسواق اليوم الواحد والأسواق الأسبوعية.