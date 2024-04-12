تأبين "ريان المنيا" بقرية عزاقة بالمنيا بمشاركة وفود القبائل العربية.. فيديو وصور

المنيا-حسن عبد الغفار

قدم تليفزيون اليوم السابع بثا مباشرا من مراسم تأبين طه محمد عبد العزيز، والشهير إعلاميا بـ"ريان المنيا"، الذى سقط فى بئر بالظهير الصحراوى للمحفظة، بحضور وفود من القبائل العربية.

وقد نظمت مراسم التأبين داخل عزبة عزاقة التابعة إداريا لقرية طوخ الخيل بمركز المنيا، مسقط رأس طه محمد، وسط حضور الآلاف من القبائل العربية من القري والمحافظات المجاورة وسط حضور وفد من القبائل العربية الليبية.

وقد بدأت مراسم التأبين بالقرآن الكريم، ثم كلمة شكر لكل من شارك في استخراج جثمان طه، ثم إلقاء بعض من أفراد القبائل العربية شعر ورثاء على الراحل.

يذكر أن القبائل العربية بالتعاون مع الحماية المدنية قد انتشلت جثمان طه محمد، من بئر عمقة 30 مترا مساء يوم الاثنين الماضي قبل أن يتم تشييع جثمانة في مسقط رأسة في عزبة العزاقة صباح يوم الثلاثاء المقبل.

وقد إقام أهالي عزبة العزاقة 3 أيام عزاء على روح طه محمد، حيث حرص الآلاف في المشاركة في عزاء الراحل.



جانب من التأبين (1)



جانب من التأبين (2)