بوتين: أوقفنا الهجمات على مواقع الطاقة الأوكرانية بالشتاء لاعتبارات إنسانية

كتب محمد شعلان

أكد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين أنهم أوقفوا الهجمات على مواقع الطاقة الأوكرانية في الشتاء لاعتبارات إنسانية، حسبما نقلت قناة القاهرة الإخبارية في خبر عاجل.

وفي وقت سابق، أكدت وزارة الصحة الأوكرانية، أن العملية العسكرية الروسية على "كييف" دمرت حتى الآن 1740 منشأة طبية فى أوكرانيا.

وأفادت الوزارة - في بيان نقلته وكالة أنباء (يوكرينفورم) الأوكرانية، بأن 1537 منشأة تضررت في حين ودمرت 203 بشكل كامل .. موضحة أن هذه المنشآت هي العيادات الخارجية الأوكرانية والعيادات الشاملة ومستشفيات الولادة، وغيرها.

وأشارت إلى أن المرافق الطبية في مناطق خاركيف ودونيتسك وميكوليف وكييف وتشيرنيهيف ودنيبروبتروفسك وخيرسون وزابوريجيا كانت هي الأكثر ضررا من العملية العسكرية، مؤكدة أنه تم تدمير 139 سيارة إسعاف ومصادرة 125 أخرى.