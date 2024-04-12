بكين تؤكد قانونية تحركاتها ببحر الصين الجنوبى بعد القمة الأمريكية اليابانية

كتب محمد شعلان

أكدت الصين قانونية تحركاتها في بحر الصين الجنوبي بعد القمة الأمريكية الفلبينية اليابانية، وفق ما نقلت قناة القاهرة الإخبارية في خبر عاجل.

وكانت قد أعلنت اليابان والولايات المتحدة وأستراليا والفلبين، أنها ستُجري أول مناورات بحرية مشتركة واسعة النطاق في بحر الصين الجنوبي.

ونقلت وكالة أنباء كيودو اليابانية عن وزراء دفاع الدول الأربع قولهم -في بيان أصدروه عقب اجتماع مشترك- إن النشاط التعاوني البحري سيُعقد في المنطقة الاقتصادية الخالصة للفلبين الأحد لإظهار "الالتزام الجماعي بتعزيز التعاون الإقليمي والدولي لدعم منطقة المحيطين الهندي والهادئ الحرة والمفتوحة".

وأضافوا: "إننا نقف مع جميع الدول في حماية النظام الدولي القائم على سيادة القانون لأنه أساس السلام والاستقرار الإقليميين".