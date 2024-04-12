اليوم السابع
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بدء مشاورات عسكرية أمريكية إسرائيلية رفيعة المستوى بتل أبيب لبحث رد إيران المحتمل

الجمعة، 12 أبريل 2024 06:40 م
بدء مشاورات عسكرية أمريكية إسرائيلية رفيعة المستوى بتل أبيب لبحث رد إيران المحتمل نتنياهو
كتب محمد شرقاوى

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أفادت قناة القاهرة الإخبارية فى خبر عاجل لها ببدء مشاورات عسكرية أمريكية إسرائيلية رفيعة المستوى في تل أبيب لبحث رد إيرانى محتمل.

كما أفادت وسائل إعلام إسرائيلية نقلا عن مسؤول أمريكي بأن إدارة بايدن ستساعد إسرائيل على اعتراض الصواريخ والطائرات المسيرة الإيرانية.

وأفادت وسائل إعلام إسرائيلية نقلا عن مسؤول أمريكي بأن واشنطن قلقة من أن يؤدي الرد الإسرائيلي على #إيران إلى هجمات على القواعد الأمريكية في المنطقة

وأكد المتحدث باسم جيش الاحتلال أن سلاح الجو هاجم عددا من المباني العسكرية لحزب الله في جنوب لبنان.







مشاورات عسكرية أمريكية إسرائيلية

رفيعة المستوى

تل أبيب

رد إيراني محتمل




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