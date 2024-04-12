بدء التشغيل التجريبي لعناية أطفال بمستشفى منيا القمح المركزى فى الشرقية

الشرقية - إيمان مهنى

وجه الدكتور هشام شوقي مسعود وكيل وزارة الصحة بالشرقية، بالتشغيل التجريبي للعناية المركزة للأطفال الجديدة، بمستشفي منيا القمح المركزي، بقدرة 2 سرير عناية أطفال، ومزودة بجهاز تنفس صناعي، و 2 مونيتور، و 2 سيرنج بامب، بتكلفة تقديرية تصل إلى 1.5مليون جنيه، وبعد توفير القوى البشرية اللازمة من الأطباء والتدريب الجيد للفريق الطبي.



جاء ذلك خلال جولة مرور على المستشفى لمتابعة انتظام سير العمل، والخدمات الطبية المقدمة للمرضى والمواطنين بها، ومتابعة خطة الطوارئ ورفع درجة الاستعداد القصوى بالمستشفى، بعد المرور على مستشفى الأمراض الصدرية بالزقازيق، وعيادة الجلدية والجذام بالزقازيق، ومركز طب الأسرة بالجديدة بمنيا القمح.

تفقد وكيل الوزارة الأقسام الطبية المختلفة بمستشفى منيا القمح، وتم التأكد من تواجد القوى البشرية في أماكن تقديم الخدمة، ونشر جداول النوبتجيات الخاصة بالأطباء بكافة الأقسام الطبية، ومن توافر اللقاحات والأمصال، وفصائل الدم المختلفة ومشتقاته ببنك الدم التجميعي بالمستشفى، كما تأكد من التدريب الجيد للهيئة التمريضية على التعامل مع الأجهزة الطبية، ومن كفاءة عمل الأجهزة بقسم الإستقبال والطوارئ، والتأكد من سرعة تقديم الخدمة الطبية للحالات الطارئة المترددة على الاستقبال وبالجودة المطلوبة.

كما تابع مؤشرات أداء الخدمات المقدمة للمرضى بقسم الأشعة، وتم التأكد من كفاءة عمل جهاز الأشعة المقطعية، متابعاً الإجراءات المتخذة لتحسين تنظيم العيادات، ونقل غرفة التذاكر والخزينة بالقرب من أماكن تقديم الخدمة بالعيادات، مع تنظيم خطوط السير بها تيسيراً على المرضى، ومنع التكدس، وتم التأكد من زيادة كميات الأدوية والمستلزمات الطبية بالصيدلية الرئيسية، لتلبية احتياجات المرضى، وخاصة مرضى الاستقبال والطوارئ، ومرضى العيادات الخارجية والذي يصل متوسط التردد اليومي عليها 600 حالة تقريباً.

