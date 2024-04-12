اليابان تقدم مساعدات إنسانية لمتضررى الفيضانات فى بابوا غينيا الجديدة

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قررت حكومة اليابان، اليوم /الجمعة/ تقديم مواد الإغاثة الطارئة مثل الخيام والبطانيات وغيرها من خلال الوكالة اليابانية للتعاون الدولى إلى بابوا غينيا الجديدة استجابة للأضرار الناجمة عن الفيضانات والانهيارات الأرضية فى الجزء الغربى من البلاد.

وذكر بيان على موقع وزارة الخارجية اليابانية أنه بناء على طلب حكومة دولة بابوا غينيا الجديدة المستقلة وفى ضوء المنظور الإنسانى والعلاقات الوثيقة بين اليابان وبابوا غينيا الجديدة المستقلة، قررت اليابان تقديم المساعدة الطارئة لمساعدة المتضررين من الكارثة.



ووفقًا لحكومة بابوا غينيا الجديدة، اعتبارًا من 10 أبريل، تأثر ما يقرب من 90 ألف شخص فى 7 مقاطعات من الفيضانات والانهيارات الأرضية الناجمة عن الأمطار الغزيرة منذ مارس.