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المرصد الأورومتوسطى: إسرائيل لا زالت تعرقل دخول المساعدات لغزة

الجمعة، 12 أبريل 2024 04:04 م
المرصد الأورومتوسطى: إسرائيل لا زالت تعرقل دخول المساعدات لغزة قافلات مساعدات
كتب محمد شعلان

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أكد مدير المكتب الإقليمي للمرصد الأورومتوسطي أن إسرائيل تواصل عرقلة دخول المساعدات الإنسانية إلى قطاع غزة والاحتلال الإسرائيلي يستهدف قوافل المساعدات الإنسانية بقطاع غزة.

 

وأضاف مدير المكتب الإقليمي للمرصد الأورومتوسطي أن هناك حاجة ملحة إلى إدخال أكبر قدر ممكن من شاحنات المساعدات لقطاع غزة، وفق ما نقلت قناة القاهرة الإخبارية.

 

وتتواصل الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة منذ السابع من أكتوبر الماضي، موقعة آلاف الشهداء وعشرات الآلاف من المصابين، بالإضافة إلى تدمير مبان وطرقات.

 

ويعانى النظام الصحي في قطاع غزة من وضع صعب للغاية، بداية من جهاز الإسعاف شبه المنهار، حيث قصف الاحتلال الإسرائيلي نحو 108 مركبات إسعاف، وهناك 11 مُستشفىً من أصل 36 تعمل بشكل جزئي.







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