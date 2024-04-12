اليوم السابع
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الصحة العالمية: امتلاء ساحات في مجمع الشفاء بقبور لضحايا غزة

الجمعة، 12 أبريل 2024 12:00 م
الصحة العالمية: امتلاء ساحات في مجمع الشفاء بقبور لضحايا غزة مجمع الشفاء
كتب محمد شعلان

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قال وفد منظمة الصحة العالمية إلى غزة: شعرنا بالصدمة عندما رأينا ساحات في مجمع الشفاء امتلأت بقبور لأشخاص بعضهم لم يتم تكفينهم بالكامل، وذلك وفق ما أفادت قناة القاهرة الإخبارية في خبر عاجل.

وتتواصل الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة منذ السابع من أكتوبر الماضي، موقعة آلاف الشهداء وعشرات الآلاف من المصابين، بالإضافة إلى تدمير مبان وطرقات.

 

ويعانى النظام الصحي في قطاع غزة من وضع صعب للغاية، بداية من جهاز الإسعاف شبه المنهار، حيث قصف الاحتلال الإسرائيلي نحو 108 مركبات إسعاف، وهناك 11 مُستشفىً من أصل 36 تعمل بشكل جزئي.







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