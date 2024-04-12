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الداخلية توزع كعك العيد على المسنين والأيتام.. فيديو

الجمعة، 12 أبريل 2024 03:15 م
الداخلية توزع كعك العيد على المسنين والأيتام.. فيديو الداخلية توزع كعك العيد
كتب محمود عبد الراضي

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احتفلت خلالها مع الأطفال الأيتام بعيد الفطر المبارك ، وتم خلال الزيارة توزيع عبوات "كعك العيد" وملابس العيد عليهم.

وفى لفتة إنسانية من الوزارة نحو هؤلاء الأطفال الأيتام فقد تم اصطحاب عدد من هؤلاء الأطفال للمحال التجارية لشراء ملابس العيد لهم وهو ما ساهم فى زيادة فرحة وسعادة هؤلاء الأطفال ببهجة العيد.


 
وفى سياقٍ متصل قامت وزارة الداخلية بتنظيم زيارات لدور رعاية المسنين تم خلالها توزيع عبوات "كعك العيد" على النزلاء ، وذلك فى ضوء حرص الوزارة على رعاية هؤلاء النزلاء فى مختلف المناسبات.
 
وقد كان لتلك المبادرة بالغ الأثر فى إدخال البهجة والسرور على الأطفال الأيتام والمسنين كما أعرب القائمين على دور الرعاية عن خالص تقديرهم لحرص وزارة الداخلية على مشاركتهم الإحتفال بعيد الفطر المبارك وتوجهوا بالشكر لرجال الشرطة على مساهمتهم فى تعزيز روح المشاركة والمؤازرة بين هيئة الشرطة والمواطنين.







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