الخير لمصر.. اعرف أهم المبادرات الخدمية للتحالف الوطنى بالبحيرة لدعم الأكثر احتياجا

البحيرة - ناصر جودة

شهدت محافظة البحيرة خلال الفترة الماضية عدد من المبادرات الخدمية التى أطلقها التحالف الوطنى للعمل الأهلى والتنموى، وذلك لرفع الأعباء عن كاهل المواطنين خاصة محدودى الدخل.

وتضمنت المبادرات ومنها مبادرة الخير تقديم معونات اقتصادية للأسر الاولى بالرعاية والاكثر احتياجا خاصة مع شهر رمضان الكريم وعيد الفطر المبارك.

وكذلك تضمنت فاعليات المبادرة توزيع المواد الغذائية والملابس والأغطية على الأسر الاولى بالرعاية والاكثر احتياجا خاصة بالمناطق الصحراوية والنائية.

كما شهدت محافظة البحيرة مبادرات هامة للتحالف الوطنى بداية من مبادرة "ستر وعافية" مرورا بمبادرة خيرك سابق وانتهاء بمبادرة "كتف بكتف"

وتعد مبادرة " ستر وعافية" من أوائل المبادرات التى أطلقها التحالف الوطنى بالقرى الأكثر احتياجا بمحافظة البحيرة لاستهداف 40 ألف شخص بقرى وعزب مركز الرحمانية.

كما تعد مبادرة "خيرك سابق " من اهم المبادرات التى نظمها التحالف الوطنى للعمل الأهلى التنموى بالبحيرة وذلك لتوزيع المواد الغذائية مجانا على الأسر المحتاجة من خلال توزيع كروت الخير وكراتين المواد الغذائية والوجبات الساخنة بالتعاون مع مؤسسة نبيل الكاتب الخيرية بمدينة دمنهور.



وشهدت محافظة البحيرة أيضا فاعليات مبادرة " كتف بكتف" وهى من اهم المبادرات التى أطلقها التحالف الوطنى على مستوى الجمهورية لدعم المناطق الاكثر احتياجا.