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استشهاد مسؤول عمليات الشرطة بشمال غزة ونجله بعد قصف منزلهما بمخيم جباليا

الجمعة، 12 أبريل 2024 10:39 ص
استشهاد مسؤول عمليات الشرطة بشمال غزة ونجله بعد قصف منزلهما بمخيم جباليا قصف منزل
كتب محمد شعلان

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أفادت وسائل إعلام فلسطينية في خبر عاجل، منذ قليل، باستشهاد مسؤول عمليات الشرطة في محافظة شمال غزة ونجله بعد قصف منزلهما بمخيم جباليا، حسبما نقلت القاهرة الإخبارية.

وتتواصل الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة منذ السابع من أكتوبر الماضي، موقعة آلاف الشهداء وعشرات الآلاف من المصابين، بالإضافة إلى تدمير مبان وطرقات.

ويعانى النظام الصحي في قطاع غزة من وضع صعب للغاية، بداية من جهاز الإسعاف شبه المنهار، حيث قصف الاحتلال الإسرائيلي نحو 108 مركبات إسعاف، وهناك 11 مُستشفىً من أصل 36 تعمل بشكل جزئي.







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