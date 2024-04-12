اليوم السابع
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أكرم القصاص - علا الشافعي
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استشهاد شاب فلسطينى برصاص مستوطنين فى قرية المغير شمال شرق رام الله

الجمعة، 12 أبريل 2024 05:25 م
استشهاد شاب فلسطينى برصاص مستوطنين فى قرية المغير شمال شرق رام الله اشتباكات
وكالات

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استشهد شاب فلسطينى برصاص مستوطنين فى قرية المغير شمال شرق مدينة رام الله، حسبما ذكرت وسائل إعلام فلسطينية.


من ناحية أخرى، أكدت إذاعة الجيش الإسرائيلى إصابة 3 جنود بجروح بعد رشقهم بالحجارة خلال مواجهات فى قرية المغير شرق رام الله.







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