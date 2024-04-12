استشهاد شاب فلسطينى برصاص مستوطنين فى قرية المغير شمال شرق رام الله

استشهد شاب فلسطينى برصاص مستوطنين فى قرية المغير شمال شرق مدينة رام الله، حسبما ذكرت وسائل إعلام فلسطينية.
من ناحية أخرى، أكدت إذاعة الجيش الإسرائيلى إصابة 3 جنود بجروح بعد رشقهم بالحجارة خلال مواجهات فى قرية المغير شرق رام الله.
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استشهد شاب فلسطينى برصاص مستوطنين فى قرية المغير شمال شرق مدينة رام الله، حسبما ذكرت وسائل إعلام فلسطينية.
من ناحية أخرى، أكدت إذاعة الجيش الإسرائيلى إصابة 3 جنود بجروح بعد رشقهم بالحجارة خلال مواجهات فى قرية المغير شرق رام الله.
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