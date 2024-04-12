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إنتاج 87 ألف طن من مشتقات الفورمالدهيد.. تفاصيل مشروع مشتقات الميثانول

الجمعة، 12 أبريل 2024 04:00 ص
إنتاج 87 ألف طن من مشتقات الفورمالدهيد.. تفاصيل مشروع مشتقات الميثانول مشتقات بترول
كتبت - مروة الغول

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يستهدف قطاع البترول، عددا من المشروعات لزيادة القيمة المضافة وتوفير انتاج محلى من الخامات المختلفة والمنتجات المتنوعة التي تدخل في العديد من المجالات ومنها مشروع إنتاج مشتقات الميثانول بدمياط (شركة السويس لمشتقات الميثانول)، وتتضمن أهم المعلومات المتعلقة بالمشروع.

- يهدف المشروع إلى إنشاء مصنع لإنتاج 87 ألف طن من مشتقات مادة الفورمالدهيد .

- مشتقات مادة الفورمالدهيد تدخل في العديد من الاستخدامات.

‐ وذلك اعتماداً على مادة الميثانول المنتجة بشركة ميثانكس مصر ومادة اليوريا المنتجة بشركة موبكو ومادة الصودا الكاوية المنتجة بشركة البتروكيماويات المصرية.

‐ بالإضافة إلى 10 ألف طن سنوياً من مادة النفتالين فورمالدهيد المسلفن وتبلغ التكلفة الاستثمارية للمشروع 120 مليون دولار.
 







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البتروكيماويات

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