إقبال كبير على حدائق القناطر الخيرية فى ثالث أيام عيد الفطر المبارك.. صور

القليوبية إبراهيم سالم

واصلت حدائق القناطر الخيرية بمحافظة القليوبية، فتح أبوابها لاستقبال المواطنين والأسر للاستمتاع بجمال الحدائق خلال الاحتفال بعيد الفطر المبارك في ثالق أيام عيد الفطر المبارك، حيث بدأت في استقبال المواطنين في الساعة السابعة صباحا، للاستمتاع بجمال نهر النيل، وزاد عدد الزوار للحدائق للاستمتاع بتلك الأجواء الفريدة.

وتشهد حدائق القناطر الخيرية، إقبالا كبيرا من المواطنين والأسر خاصة في الأعياد والمناسبات العامة للاستمتاع المناظر الطبيعية الجميلة والخلابة التي تضمها الحدائق، والتنزه بالحدائق والاستمتاع بنهر النيل العظيم، في جو أسري، وكذلك اللعب في الملاهي الشعبية التي تحتويها الحدائق.

وتفتح حدائق القناطر الخيرية بمحافظة القليوبية، أبوابها لاستقبال المواطنين للاحتفال بعيد الفطر المبارك في السابعة صباحا وحتي الساعة العاشرة مساء، حيث تألقت الحدائق في ثوبها الجديد بعد أعمال التطوير التي طالت الحدائق التي تشملها القناطر الخيرية، تحت إشراف وزارة الري والموارد المائية، وبأيدي عمال الحدائق والمهندسين، حيث تمت تلك الأعمال بالجهود الذاتية.

وأكد المهندس خالد إبراهيم مدير إدارة ري القناطر الخيرية، أن أعمال التطوير التي تمت وتقوم بها وزارة الموارد المائية والري يتم تنفيذها ذاتياً، كما يتم تنفيذ أعمال إدارة ونظافة وصيانة وتأمين الحدائق ذاتيا بمعرفة مهندسي وعمال الوزارة بالقناطر الخيرية، مشيرا إلى أنه تم الانتهاء من تطوير حديقة لؤلؤة الشرق بالقناطر الخيرية والتي تقع على الجسر الأيسر لفرع دمياط بين قناطر دمياط القديمة وقناطر دمياط الجديدة والمقامة على مساحة 13 فدانا، كما تم الانتهاء من تطوير حديقة المركز الثقافى بمساحة 9 أفدنة.

وكذلك حديقة النيل على فرع رشيد على مساحة 6 أفدنة، وأيضا حديقة البحيرة على مساحة 5 أفدنة، وحديقة الياسمين بمساحة 8 أفدنة، وحديقة التوفيقي بمساحة 3 أفدنة بمدخل مدينة القناطر، كما تم الانتهاء مؤخرا من تطوير وإنشاء حديقة الزهور بمساحة 4 أفدنة على هويس الرياح البحيري بمدينة منشأة القناطر بمحافظة الجيزة، موضحا أنه يجرى حاليا عمل ملعب خماسي بحديقة أبو قردان بالقناطر الخيرية بالتوازي مع أعمال تطوير الحديقة.

وأضاف مدير عام إدارة ري القناطر، أن مدينة القناطر من أهم الأماكن للخروج في العيد بالقليوبية بأقل تكلفة، مشيرا إلى أن أسعار دخول حدائق القناطر المنتشرة بالمدينة وتكون مقصدا لكل أهالي القليوبية والقرى المجاورة في العيد والمناسبات المختلفة في متناول الجميع، حيث تبلغ أسعار تذاكر الدخول بحدائق "الجامع أمام سجن نساء بالقناطر والتوفيقي" بـ5 جنيهات للفرد، وحدائق "النخيل والتوفيقي أ، والحديقة النموذجية أ، وحديقة الياسمين"، بـ10 جنيهات للفرد، وحدائق "لؤلؤة الشرق، والمركز الثقافي، والبحيرة، والنيل"، بـ20 جنيها للفرد.

وبدوره، أعلن عبد الحميد الهجان محافظ القليوبية، رفع حالة الاستعداد القصوى بجميع أجهزة المحافظة لاستقبال العيد، من خلال التنسيق مع الأجهزة الأمنية بشأن تأمين الحدائق وعمل الصيانة اللازمة لأعمدة الإنارة، حيث تتسم حدائقها بالأشجار النادرة والمناظر الخلابة والهواء النقي.



التنزه في القناطر الخيرية



التنزه في القناطر الخيرية



التنزه في القناطر الخيرية



التنزه في القناطر الخيرية



التنزه في القناطر الخيرية



التنزه في القناطر الخيرية



التنزه في القناطر الخيرية



التنزه في القناطر الخيرية



التنزه في القناطر الخيرية



التنزه في القناطر الخيرية