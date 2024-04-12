إصابة 5 أشخاص فى حادث تصادم ببنى سويف

بنى سويف هانى فتحى

أصيب 5 أشخاص، اليوم الجمعة، فى حادث تصادم دراجتين بخاريتين أمام إحدى الجامعات الخاصة بمدينة بنى سويف الجديدة بشرق النيل وتم نقلهم إلى المستشفى لتلقى العلاج اللازم.

تلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن بنى سويف، إخطارا من شرطة النجدة يفيد بوقوع حادث تصادم دراجتين بخاريتين أمام إحدى الجامعات الخاصة بمدينة بنى سويف الجديدة بشرق النيل.

ونقلت 3 سيارات إسعاف كلا من عبد الرحمن محمود فتحى 27 سنة، مصاباً بجرح بالذراع الأيمن والقدم اليمنى، وعماد عبد النبى شحاته 26 سنة، مصاباً باشتباه مابعد الارتجاج جروح وسحجات متفرقة بالجسم، وأحمد رشاد عابدين 25 سنة، مصاباً باشتباه ما بعد الارتجاج، جروح وسحجات متفرقة بالجسم، محمود محمد كريم 24 سنة، مصاباً بجروح وسحجات متفرقة بالجسم، وأحمد محمود فتحى 24 سنة، مصاباً بجروح وسحجات متفرقة بالجسم.

تم نقل المصابين إلى مستشفى بنى سويف التخصصى لتلقى العلاج اللازم وإجراء جميع الفحوصات الطبية اللازمة تحت إشراف الدكتور أحمد صادق مدير عام المستشفى.