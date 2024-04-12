اليوم السابع
Ads
الجمعة، 12 أبريل 2024 02:21 م
أكرم القصاص - علا الشافعي
الرئيسية أخبار عربية

أوقاف القدس: 30 ألف مصل أدوا صلاة الجمعة فى المسجد الأقصى

الجمعة، 12 أبريل 2024 01:16 م
أوقاف القدس: 30 ألف مصل أدوا صلاة الجمعة فى المسجد الأقصى الصلاة فى المسجد الاقصى - ارشيفية
كتب محمد شعلان

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

أعلنت هيئة الأوقاف الإسلامية في القدس أن 30 ألف مصل أدوا اليوم صلاة الجمعة في المسجد الأقصى المبارك، وفق ما أفادت قناة القاهرة الاخبارية.

وتتواصل الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة منذ السابع من أكتوبر الماضي، موقعة آلاف الشهداء وعشرات الآلاف من المصابين، بالإضافة إلى تدمير مبان وطرقات.

ويعانى النظام الصحي في قطاع غزة من وضع صعب للغاية، بداية من جهاز الإسعاف شبه المنهار، حيث قصف الاحتلال الإسرائيلي نحو 108 مركبات إسعاف، وهناك 11 مُستشفىً من أصل 36 تعمل بشكل جزئي.







غزة

قصف غزة

الاحتلال الإسرائيلي

شهداء غزة

مصابي غزة

القاهرة الإخبارية

المساعدات الإنسانية

اخبار غزة




مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة