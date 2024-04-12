أوقاف القدس: 30 ألف مصل أدوا صلاة الجمعة فى المسجد الأقصى

كتب محمد شعلان

أعلنت هيئة الأوقاف الإسلامية في القدس أن 30 ألف مصل أدوا اليوم صلاة الجمعة في المسجد الأقصى المبارك، وفق ما أفادت قناة القاهرة الاخبارية.

وتتواصل الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة منذ السابع من أكتوبر الماضي، موقعة آلاف الشهداء وعشرات الآلاف من المصابين، بالإضافة إلى تدمير مبان وطرقات.

ويعانى النظام الصحي في قطاع غزة من وضع صعب للغاية، بداية من جهاز الإسعاف شبه المنهار، حيث قصف الاحتلال الإسرائيلي نحو 108 مركبات إسعاف، وهناك 11 مُستشفىً من أصل 36 تعمل بشكل جزئي.