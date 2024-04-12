اليوم السابع
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أكثر 10 شركات تداولا بالبورصة.. "سي أي بي" فى الصدارة بـ339.2 مليون جنيه

الجمعة، 12 أبريل 2024 08:00 م
أكثر 10 شركات تداولا بالبورصة.. "سي أي بي" فى الصدارة بـ339.2 مليون جنيه البورصة - ارشيفية
كتب هانى الحوتى

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تصدر سهم "البنك التجاري الدولي- مصر (سي أي بي)" قائمة أعلى 10 شركات من حيث قيمة التداول فى سوق "داخل المقصورة" بالبورصة المصرية، خلال جلسات الأسبوع المنتهي، بحجم تداول بلغ 4.2 مليون ورقة، وبقيمة تداول 339.2 مليون جنيه، يليه سهم "بلتون القابضة" بحجم تداول بلغ 96.2 مليون ورقة، وقيمة تداول 336.3 مليون جنيه.

وجاء فى المركز الثالث سهم "مصر للألومنيوم" بحجم تداول بلغ 2.9 مليون ورقة منفذة، وقيمة تداول 302.9 مليون جنيه، ثم "مجموعة طلعت مصطفى القابضة" بحجم تداول 4.1 مليون ورقة، وبقيمة تداول 270.2 مليون جنيه، ثم "بالم هيلز للتعمير" بحجم تداول 63.5 مليون ورقة، وقيمة تداول 227.7 مليون جنيه، وذلك وفقًا لتقرير البورصة الأسبوعي.

وفي المركز السادس "أبو قير للأسمدة والصناعات الكيماوية" بحجم تداول بلغ 3 ملايين ورقة منفذة، وقيمة تداول بلغت 207.8 مليون جنيه، ثم " سيدي كرير للبتروكيماويات-سيدبك" بحجم تداول 6 ملايين ورقة منفذة، وقيمة تداول 199.8 مليون جنيه، ثم "فوري لتكنولوجيا البنوك والمدفوعات الإلكترونية"، بحجم تداول 24 مليون ورقة منفذة، وقيمة تداول 180.1 مليون جنيه، وفى المركز التاسع "الإسكندرية لتداول الحاويات والبضائع"، بحجم تداول 4.1 مليون ورقة منفذة، وقيمة تداول 159.3 مليون جنيه، وجاءت في المركز الأخير "السويدي إليكتريك" بحجم تداول بلغ 4.6 مليون ورقة منفذة، بقيمة تداول بلغت 153.8 مليون جنيه.

يذكر أن البورصة المصرية، انعقدت يومي الأحد والإثنين فقط بعد قرار تعطلها من الثلاثاء إلى الأحد بمناسبة إجازة عيد الفطر.

وكان المؤشر الرئيسي للبورصة المصرية "إيجي إكس 30"  قد تراجع بنسبة 0.01% ليغلق عند مستوى 28503.75 نقطة، خلال جلسات الأسبوع المنتهى - ثاني أسبوع في شهر أبريل- وصعد مؤشر الأسهم الصغيرة والمتوسطة "إيجي إكس 70 متساوى الأوزان"، بنسبة 0.94% ليغلق عند مستوى 6541.52 نقطة، وسجل مؤشر "إيجى إكس 100 متساوى الأوزان" نموًا بنسبة 0.89% ليغلق عند مستوى 9311.42 نقطة، وسجل مؤشر "إيجي إكس 30 محدد الأوزان" نموًا بنسبة 0.29% ليغلق عند مستوى 34945.11 نقطة، فيما تراجع مؤشر تميز بنسبة 1.05% ليغلق عند مستوى 7509.25 نقطة.

 







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