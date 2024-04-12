أخبار مصر.. المالية: 8 مليارات دولار إجمالى قيمة البضائع المفرج عنها منذ مارس الماضى

نشر "اليوم السابع" خلال الساعات الماضية عددا من الأخبار الهامة فى مقدمتها، إعلان وزارة المالية عن 8 مليارات دولار إجمالى قيمة البضائع المفرج عنها منذ مارس الماضى وأبرز المستجدات عن لقاء الأهلى والزمالك في الدورى العام وحالة الطقس .

وإلى أهم الأخبار





معبر رفح أبوابه مفتوحة.. دخول شاحنات مساعدات واستقبال مسافرين قادمين من غزة

شهد معبر رفح بين مصر وفلسطين اليوم الجمعة، تواصل مرور شاحنات مساعدات إغاثية فى طريقها لقطاع غزة، واستقبال مسافرين قادمين من غزة.

أفادت بيانات إدارة معبر رفح أنه بشأن حركة مرور الشاحنات إنه تم الانتهاء من دخول 188 شاحنة وجارى ادخال 120 شاحنة أخرى، واستقبال 375 مسافرا قادمين من غزة، و88 جريح ومريض مع مرافقيهم و52 من المصريين العائدين من غزة.





المالية: 8 مليارات دولار إجمالى قيمة البضائع المفرج عنها منذ مارس الماضى

كشف الدكتور محمد معيط وزير المالية، عن إجمالي قيمة البضائع المفرج عنها منذ أول شهر مارس الماضي وحتى الآن وبلغت أكثر من 8 مليارات دولار، مضيفًا أن الوزارة تعمل مع كل جهات الدولة على الإفراج الجمركي الفوري عن السلع الأساسية ومستلزمات الإنتاج الداعمة بشكل مباشر للصناعة؛ بما يتسق مع ما تستهدفه الحكومة من زيادة في حجم المعروض السلعي بالأسواق، على نحو يساعد في تحقيق التوازن بالأسعار، فى إطار حرص الدولة على العمل المتواصل من أجل تخفيف الأعباء المعيشية عن المواطنين بقدر الإمكان.

إعلام فلسطينى: 25 شهيدا على الأقل في قصف إسرائيلى بوسط غزة

أفادت قناة القاهرة الإخبارية، في خبر عاجل، منذ قليل، نقلا عن إعلام فلسطيني بسقوط 25 شهيدا على الأقل في قصف إسرائيلي لمنزل في منطقة السدرة بحي الدرج وسط مدينة غزة.وتتواصل الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة منذ السابع من أكتوبر الماضي، موقعة آلاف الشهداء وعشرات الآلاف من المصابين، بالإضافة إلى تدمير مبان وطرقات.

الأرصاد: طقس ثالث أيام عيد الفطر حار نهارًا مائل للبرودة ليلًا

تتوقع هيئة الأرصاد الجوية، أن يشهد اليوم الجمعة، طقسا مائلا للحرارة نهارا على القاهرة الكبرى والوجه البحرى وشمال الصعيد ، دافئا على السواحل الشمالية، حار على جنوب سيناء و جنوب الصعيد، مائل للبرودة ليلا وفى الصباح الباكر على شمال البلاد حتى شمال الصعيد لطيفا على جنوب سيناء وجنوب الصعيد .

قانون العمل يحدد العطلات الرسمية وضوابط الحصول عليها بأجر كامل

نصت المادة 52 من قانون العمل المصرى أنه للعامل الحق فى إجازة بأجر كامل فى أيام العطل التى يصدر بتحديدها قرار من الوزير المختص وبحد أقصى ثلاثة عشر يوما فى السنة.

ويجوز لصاحب العمل تشغيل العامل خلال هذه الأيام إذا اقتضت ظروف العمل ذلك، ويحق للعامل فى هذه الحالة بالإضافة إلى أجره فى ذلك اليوم مضاعفة الأجر. للعامل الحق فى إجازة بأجر كامل فى الإجازات التى يصدر بتحديدها قرار من الوزير المختص، وبحد أقصى ثلاثة عشر يومًا فى السنة.

وزارة التعليم العالى توجه تحذيرا عاجلا للطلاب من مؤسسات تعليمية وهمية

كشف السيد عطا مستشار وزير التعليم العالى لسياسات القبول والتنسيق، أن لجان الضبطية القضائية نجحت على مدار الفترة الماضية بملاحقة الكيانات الوهمية وغلق ما يزيد عن 470 كيان تعليمى وهمى على مستوى المحافظات لممارسة العملية التعليمية دون الحصول على التراخيص اللازمة من وزارة التعليم العالى، مشيدا بالتعاون مع الهيئات الرقابية لمحاصرة تلك الكيانات حرصا على مصلحة الطلاب من الوقوع فريسة لتلك الكيانات.

موعد مباراة الزمالك القادمة أمام الأهلى بالدوري المصري والقناة الناقلة

أعلن البرتغالي جوزيه جوميز المدير الفني لفريق الكرة الأول بنادى الزمالك، حالة الطوارئ في القلعة البيضاء، استعدادًا لمواجهة الأهلى في قمة بطولة الدورى، والمقرر لها يوم الاثنين المقبل، على استاد القاهرة الدولى، ضمن مؤجلات الجولة العاشرة من عمر مسابقة الدورى المصرى الممتاز "دورى Nile"، حيث يرغب جوميز في تحقيق الفوز واقتناص الثلاث نقاط.

التخطيط: 410 مليار جنيه للتخفيف والتكيّف مع آثار التغيّرات المناخية بخطة 2023/22

أصبح التحول للأخضر توجهًا رئيسيًا للدولة المصرية، حيث بلغ 78% من مشروعات الدولة التى تم توجيها للتخفيف من آثار التغيرات المناخية، بالإضافة إلى 22% في مشروعات التكيف والتي تضمنت مشروعات تأهيل وتبطين الترع، حماية وتطوير السواحل المصرية ومحطات ومشروعات تحلية المياه.