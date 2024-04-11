6 نصائح للعائدين من الحرمين عند السفر من مطار جدة أوقات الذروة

إيمان حنا

وجه مطار الملك عبدالعزيز الدولى بجدة، نصائح للعائدين من الحرمين عقب انتهاء زيارته وأداء العمرة ، واستقبال أيام عيد الفطر المبارك فى رحاب المسجد الحرام والمسجد النبوى، ودعا المطار جموع المسافرين للالتزام بهذه النصائح خاصة أوقات الذروة ، مؤكّدًا أهمية تجنب التأخر عن الرحلة.

وتشمل هذه النصائح ، إصدار بطاقة صعود الطائرة إلكترونياً، وعدم حمل عبوات السوائل 100 مل، والإفصاح عن المبالغ الأكثر من 60 ألف ريال، والحضور بالمطار قبل موعد الرحلة بـ4 ساعات على الأقل،

ونصحت إدارة المطار، عبر الحساب الرسمى على منصة "إكس"، المسافرين بالتأكد من وزن وأحجام الأمتعة، واستخدام وسائل النقل العامة داخل منطقة المطار.

وكانت الهيئة العامة للعناية بشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي، قد أعلنت ـ فى وقت سابق ـ نجاح الخطة التشغيلية لموسم رمضان وتحقيقها لأهدافها، وإنجاز المؤشرات والمستهدفات لكل الأصول والخدمات بالحرمين الشريفين؛ وذلك لتمكين ضيوف الرحمن من أداء مناسكهم بيسر وسهولة.

وأكد الرئيس التنفيذي لهيئة العناية بشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي المهندس غازي بن ظافر الشهراني، أن خطة هذا العام بُنِيَت على عدد من الركائز من أهمها: صياغة نموذج تشغيلي للخدمات الرئيسة، ووضع مستهدف لكل أصل وخدمة تقدّمها الهيئة، وتعزيز الإشراف الميداني والجولات الرقابية، وحوكمة الأعمال والخدمات لرفع جودتها والطاقة التشغيلية لها، وتحفيز الموظفين والموظفات الميدانيين المتميزين؛ وذلك لتحسين تجربة القاصد الكريم، وعكس الصورة الإيجابية لمستوى الخدمات المتميزة التي تقدّمها الدولة "رعاها الله" لخدمة ضيوف الرحمن.

كما عملت الهيئة على تعزيز التكامل والمواءمة مع مختلف الشركاء العاملين في خدمة الحرمين الشريفين وتمكينهم من أداء أدوارهم بشكل فعال.