6 ملامح لخارطة طريق الحياد الكربونى للقطاع الصناعى والبترول.. التفاصيل

كتبت منال العيسوي

نجحت وزارة البيئة خلال الفترة الماضية فى تحويل النظرة للبيئة من رفاهية ومعرقل للاستثمار، إلى ضرورة حتمية ومحفز للاستثمار، كما سعت إلى العمل على استراتيجية الاقتصاد الحيوي، خاصة بعد إقامة المنتدى الأول للاستثمار البيئي والمناخي، الذى يعد منصته كنموذج لفتح فرص جديدة للاستثمار، ووضع خارطة طريق الحياد الكربونى للقطاع الصناعى والبترول.



خلال هذا التقرير نرصد أبرز 6 ملامح خارطة طريق الحياد الكربونى للقطاع الصناعى والبترول، حيث يعد ملف تغير المناخ تحدي عالمى شهد تطورا كبير خلال الفترة الماضية .

1- تستمد خارطة طريق الحياد الكربونى للقطاع الصناعى والبترول من الاستراتيجيات الوطنية للتغيرات المناخية 2050.

2- تعتبر خطة المساهمات الوطنية المحدثة أحد المؤشرات الاولى فى خارطة طريق الحياد الكربونى للقطاع الصناعى والبترول.



3- خارطة طريق الحياد الكربونى للقطاع الصناعى والبترول، هى إحدى الفرص المتاحة للقطاع الخاص للاستثمار في المناخ.

4- مشروع التحكم في التلوث الصناعي اول خطوات خارطة طريق الحياد الكربونى للقطاع الصناعى والبترول، حيث أنه يعد النظام الجديد لتمويل المناخ.

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5-خارطة طريق الحياد الكربونى للقطاع الصناعى والبترول، تستند فى الأساس على دعم البنوك الوطنية في التعامل مع تمويل المناخ.

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6-,خارطة طريق الحياد الكربونى للقطاع الصناعى والبترول، هى الأساس فى تعزيز التعاون والشراكة في مجال الصناعة والمناخ الفترة المقبلة.

ملف الحياد الكربوني في قطاع البترول والقطاع الصناعي، يتم من خلال تعاون بين وزارتي البيئة والبترول لإعداد خارطة طريق الحياد الكربوني باعتبارها كجزء من تعهد الميثان وتخزينه ، وإعداد نماذج تخزين الكربون.



