اليوم السابع
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130 ألف طن سنويا من الفيناس..أهم المعلومات عن مشروع إنتاج الإيثانول الحيوى

الخميس، 11 أبريل 2024 11:00 م
130 ألف طن سنويا من الفيناس..أهم المعلومات عن مشروع إنتاج الإيثانول الحيوى بتروكيماويات - ارشيفية
مروة الغول

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تتضمن مشروعات البتروكيماويات الجارى تنفيذها والتى تم اتخاذ العديد من الإجراءات لبدء التنفيذ  حزمة كبيرة من مشروعات البتروكيماويات الجديدة لزيادة القيمة المضافة وتوفير انتاج محلى من الخامات المختلفة وتتضمن مشروع إنتاج الإيثانول الحيوي وكانت أهم المعلومات المتعلقة بالمشروع الأتى ..

‐يهدف المشروع إلى إنتاج 100 ألف طن سنويا من مادة الإيثانول الحيوي.

‐ بالإضافة إلى إنتاج 130 ألف طن سنويا من مادة الفيناس والتي تستخدم كعلف حيواني.

‐ وذلك باستخدام 420 ألف طن/ السنة من المولاس المنتج بشركات السكر المصرية لتلبية جزء من احتياجات السوق المحلى مع تصدير الفائض.

‐ وتبلغ التكلفة الاستثمارية للمشروع 120 مليون دولار.







البتروكيماويات

المشروعات البترولية

البترول

الإيثانول الحيوي




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