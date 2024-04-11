وفر فى الميزانية ورشد استهلاكك من الكهرباء بهذه الخطوات

كتبت رحمة رمضان

ترشيد النقفات أصبح أمر لا غنى عنه في ظل الظروف الاقتصادية التي يمر بها العالم كله، ومن بين المجالات التى يمكن توفير الأموال التى يتم إنفقها عليها هي مرفق أو فاتورة الكهرباء، حيث يمكن من خلال خطوات بسيطة خفض قيمة فاتورة استهلاك الكهرباء الشهرية، وبالتالى تجنب إهدار الأموال و الطاقة في نفس الوقت و توجيهها فى اتجاهات أخرى..

وهى كالاتى:

1- اغلق أبواب الغرف عند تشغيل المكيف أو الدفاية الكهربائية لضمان الحصول على درجة الحرارى المطلوبة داخل الغرفة.

2- استبدال اللمبات العادية باللمبات الليد الموفرة للطاق.

3- اطفى إضاءة الغرف عند الخروج.

4- عند مغادرة الغرف قم بفصل الاجهزة من المنبع بنزع الفيشة .

5- تجنب استخدام غلاية المياه خلال فترة الذروة التي تبدأ من أذان المغرب و حتى الساعة 11 مساءا

6- تشغيل غسالة الملابس بكامل حمولتها للأستفادة من الطاقة الكهربائية المستهلكة.

7- استبدل الفرن الكهربائى بالميكرويف.

8- افصل الأجهزة الكهربائية من المنبع بنزع الفيشة بعد الانتهاء من استخدامها.